Хабаровский артист споёт легенду советской эстрады в собственный юбилей

Хабаровский краевой академический музыкальный театр готовит подарок, который бывает раз в жизни. 24 мая на сцене ОДОРА состоится премьера музыкального спектакля «Я — Утёсов!», посвященного 50-летию заслуженного артиста России, народного артиста Хабаровского края Дениса Желтоухова. Юбиляр сам выйдет на сцену в роли человека, с которым его сравнивают уже не первый год: оба — оптимисты, оба — короли комедийного жанра и блистательные вокалисты.
Творческий путь Желтоухова в Хабаровском музыкальном театре длится больше тридцати лет — с 1994 года. За это время он сыграл свыше 120 ярких ролей, собрал впечатляющую галерею образов, в которой оживает каждый персонаж. Здесь и трогательный Чонкин в «Самолёте Вани Чонкина», принесший артисту номинацию на Национальную театральную премию «Золотая маска», и искрометный Фигаро, и глубокий образ Барона в «Мистере Икс». Зрителям запомнились его Юрий Токмаков в «Девичьем переполохе», Пугачев в «Капитанской дочке», блистательный Полковник Чесней в «Здравствуйте, я ваша тётя!», а также кинодебют в роли приказчика Митьки в историческом фильме «Золото Умальты».
Десять лет Денис Игоревич выступал в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного военного округа. Он ведет концертную деятельность, выезжает к бойцам СВО, участвует в социально значимых концертах для ветеранов, учителей, социальных работников, энергетиков. Его знают и любят не только в Хабаровском крае, но и во Владивостоке, на Сахалине, Камчатке, в Иркутске, Сочи, Москве.
«Музыкальный спектакль “Я — Утёсов!” — это размышление о том, как остаться человеком, пройдя через огонь, воду и медные трубы славы. Его сила была в безусловной любви к дому, к людям и к музыке. Он “пел сердцем”. В этом, я думаю, мы с ним похожи, потому что мой главный источник энергии — это семья», — поделился Денис Желтоухов.
В программе вечера прозвучат произведения, ставшие символами эпохи: «У Черного моря», «Спасибо, сердце», «Московские окна», «Все хорошо, прекрасная маркиза», «У самовара», «Извозчик» и другие композиции из золотого фонда отечественной эстрады. 24 мая Хабаровск услышит голос Утёсова — в исполнении человека, который имеет полное право спеть эти песни так, как они того заслуживают.