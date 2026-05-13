Хабаровский артист споёт легенду советской эстрады в собственный юбилей

Творческий путь Желтоухова в Хабаровском музыкальном театре длится больше тридцати лет — с 1994 года. За это время он сыграл свыше 120 ярких ролей, собрал впечатляющую галерею образов, в которой оживает каждый персонаж. Здесь и трогательный Чонкин в «Самолёте Вани Чонкина», принесший артисту номинацию на Национальную театральную премию «Золотая маска», и искрометный Фигаро, и глубокий образ Барона в «Мистере Икс». Зрителям запомнились его Юрий Токмаков в «Девичьем переполохе», Пугачев в «Капитанской дочке», блистательный Полковник Чесней в «Здравствуйте, я ваша тётя!», а также кинодебют в роли приказчика Митьки в историческом фильме «Золото Умальты».