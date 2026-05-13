Приморье заняло 2 место на Дальнем Востоке по числу вакансий для медсестер

Одной из причин снижения дефицита аналитики называют смягчение требований. В 44% вакансий работодатели готовы брать специалистов без опыта, в 49% — со стажем до трёх лет. Лишь 8% предложений ориентированы на сотрудников с опытом от шести лет. Компании всё чаще делают ставку на обучение и развитие персонала.