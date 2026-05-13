Приморье заняло 2 место на Дальнем Востоке по числу вакансий для медсестер

С января по апрель 2026 года приморские работодатели открыли свыше 170 вакансий для медицинских сестёр. Как сообщают аналитики, это 18% от всех подобных предложений в ДФО. По этому показателю Приморский край уступает только Хабаровскому краю, на который пришлось 30% вакансий.
В целом по ДФО медсёстры формально перестали считаться дефицитными специалистами: на одну вакансию приходится 5,1 резюме при норме от 4. Однако ситуация в регионах разная. В Приморье этот показатель равен 4,3 — рынок труда сбалансирован.
Одной из причин снижения дефицита аналитики называют смягчение требований. В 44% вакансий работодатели готовы брать специалистов без опыта, в 49% — со стажем до трёх лет. Лишь 8% предложений ориентированы на сотрудников с опытом от шести лет. Компании всё чаще делают ставку на обучение и развитие персонала.
Медианная зарплата медсестёр на Дальнем Востоке в первом квартале 2026 года составила 67,6 тысячи рублей — на 20% больше, чем год назад.
В ряде регионов ожидания соискателей превышают предложения (Забайкалье, Бурятия). Совпадение зафиксировали только в Амурской и Сахалинской областях. В остальных регионах кандидаты, наоборот, готовы работать за меньшую сумму. В Приморье ожидаемая зарплата — 62,3 тысячи рублей, что на 2,7 тысячи ниже медианного предложения.