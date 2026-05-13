Пляж «Волна» утопает в мусоре и грязи перед началом летнего сезона в Находке

Напомним, что недавно в соцсетях разошлись десятки фотографий и видео с загрязненных морских берегов Приморья. В бухте Соболь серферы, вышедшие на традиционный субботник, обнаружили, что камни и вода покрыты маслянистой пленкой и мазутными пятнами. Аналогичные кадры с «радужными» разводами поступили из района Санаторной во Владивостоке и от пляжа Рица в Находке. Жители сообщают о характерном запахе нефтепродуктов вдоль уреза воды.