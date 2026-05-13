Пляж «Волна» утопает в мусоре и грязи перед началом летнего сезона в Находке

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку из-за публикаций о загрязнении пляжа «Волна» в Находке. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали жалобы горожан на ненадлежащее состояние береговой полосы, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Приморья.
«Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикации о загрязнении пляжа “Волна”», — говорится в сообщении.
По данным новых медиа, на пляже образовался крупный котлован после земляных работ и вывоза песка. Жители отмечают, что кратер настолько большой, что виден со спутниковых снимков, однако сама территория остается открытой.
Если факты загрязнения подтвердятся, прокуратура примет полный комплекс мер реагирования.
Природоохранная прокуратура начала проверку после публикаций о загрязнении бухт Соболь, Санаторной и пляжа Рица.
Напомним, что недавно в соцсетях разошлись десятки фотографий и видео с загрязненных морских берегов Приморья. В бухте Соболь серферы, вышедшие на традиционный субботник, обнаружили, что камни и вода покрыты маслянистой пленкой и мазутными пятнами. Аналогичные кадры с «радужными» разводами поступили из района Санаторной во Владивостоке и от пляжа Рица в Находке. Жители сообщают о характерном запахе нефтепродуктов вдоль уреза воды.