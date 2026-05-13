«Рок Энд Милл» открыл офис в Красноярске и объявил набор специалистов

Независимая инжиниринговая компания «Рок Энд Милл» открыла проектный офис в Красноярске. Новый филиал станет частью региональной сети и усилит работу компании с предприятиями горнодобывающей отрасли в Сибири.
Выбор Красноярска как одного из региональных центров связан с географией проектов «Рок Энд Милл»: значительная часть из них реализуется за Уралом — в Восточной Сибири и Забайкалье.
Открытие офиса позволит компании быть ближе к ключевым промышленным регионам и работать в тесном взаимодействии с заказчиками, а также минимизировать дистанцию между производственными площадками и инженерными командами, например, с уже действующим проектным офисом в Иркутске. Кроме того, регион обладает сильной инженерной школой, и в нем представлено значительное число крупных промышленных предприятий, что позволит расширить экспертное партнерство и сотрудничество.
Филиал в Красноярске будет сосредоточен на разработке проектной документации, проработке технологических решений и сопровождении инфраструктурных задач, а также на оказании консалтинговых услуг для добывающих предприятий. Сейчас в структуре нового филиала формируются команды по ключевым инженерным направлениям — от электроснабжения и автоматизации до систем водоснабжения и отопления.
Сегодня у компании «Рок Энд Милл» действуют проектные офисы в Москве, Челябинске и Иркутске, а новый филиал в Красноярске усиливает межрегиональное взаимодействие специалистов и способствует созданию единой профессиональной экосистемы. Такой подход позволяет одновременно работать с несколькими сложными проектами крупнейших недропользователей, включая сложные объекты в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты.
«Расширение сети офисов — важный шаг на пути к созданию сильной профессиональной среды. Мы стремимся объединять экспертов в регионах и дать им возможность реализовывать крупные проекты без необходимости переезда», — отметил генеральный директор «Рок энд Милл» Егор Колесников.
«Рок Энд Милл» — компания с более чем 10-летним опытом, чья репутация подтверждается независимыми экспертами: она входит в число лучших работодателей по версии HeadHunter и отмечена международной премией в области построения сильных команд HR Team Awards за «триумфальное сочетание скорости и качества при выстраивании системы привлечения и удержания экспертов высочайшего класса».
Это одна из немногих независимых инжиниринговых компаний на рынке, которая не входит в структуру промышленных холдингов, что позволяет сохранять гибкость и работать с широким кругом заказчиков, включая крупнейших недропользователей.
Главным активом «Рок Энд Милл» остаются высококлассные специалисты: более 75 сотрудников являются членами профессиональных сообществ, 12 имеют международные статусы AIG и AusIMM, 27 аккредитованы в НОПРИЗ, а 162 обладают учёными степенями. В команде также есть обладатели отраслевых наград, включая знак «Отличник недр» и медали «Горняцкая слава».
Сейчас «Рок Энд Милл» продолжает укреплять направление HR, активно формируя межрегиональный корпус команды и привлекая к работе самых опытных специалистов и экспертов.
