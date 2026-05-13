Русский оркестр Хабаровской краевой филармонии впервые исполнит «Якутский концерт»

21 мая оркестр русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии представит поклонникам новую программу «Палитра русского оркестра». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», главным событием вечера станет дальневосточная премьера «Якутского концерта» для балалайки с оркестром, написанного советским и российским композитором Ефремом Подгайцем.
За дирижерским пультом — Юлия Швецова из Благовещенска. Солистами выступят вокалистка Алина Шматок, домристка Ирина Плотникова, а также заслуженный артист Якутии Дмитрий Швецов (балалайка).
В программе — не только якутская премьера. Оркестр также исполнит мелодии греческого композитора Микиса Теодоракиса, кинематографичную музыку Андрея Петрова, современные партитуры Александра Гайнуллина и джазовые стандарты Дюка Эллингтона.
— Концерт «Палитра русского оркестра» покажет, насколько универсальным может быть звучание народных инструментов — от самобытных ритмов Севера до элегантной импровизации, — отметили организаторы.
Слушателей ждет путешествие от якутских мотивов до джазовых стандартов, объединенное мастерством дальневосточных музыкантов.