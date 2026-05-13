Губернатор Хабаровского края потребовал усилить профилактику пожаров

Ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами обсудили на заседании президиума правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва доложила, что за майские праздники в регионе потушили 379 ландшафтных пожаров. Сложнее всего огнеборцам пришлось 9 мая. Около девяти часов они боролись с пламенем на острове Кабельный в Хабаровске. К тушению привлекали вертолёты, дополнительные силы и технику МЧС. Причиной возгорания стала человеческая небрежность. Перехода огня на жилые дома не допустили, в 0:55 пожар полностью ликвидировали.
Серьёзные возгорания вдоль трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре потушили за четыре часа. Сложная обстановка наблюдалась и в районе села Улика-Национальное в Хабаровском районе, там тоже применяли вертолёт. Главное, подчеркнула Ирина Горбачёва, — нигде огонь не перекинулся на жилой сектор. Причины пожаров в основном человеческие. Среди виновных оказалась 92-летняя женщина, поджёгшая траву на своём участке, рыбаки и подростки. По всем фактам составляют протоколы.
Губернатор Дмитрий Демешин раскритиковал профилактическую работу, назвав её недостаточной. «Мы же понимаем, что люди поедут отдыхать. Значит, надо было усиливать предупредительные меры, чтобы потом не выставлять большое количество пожарных на тушение», — заявил он. Министр лесного хозяйства края Андрей Самойлов доложил, что на сегодня действуют 17 лесных пожаров в шести муниципалитетах: Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, имени Лазо районах, Солнечном и Бикинском округах. Идёт их локализация и ликвидация. По решению правительства Хабаровского края с 12 мая вводится запрет на пребывание в лесах.
«Если мы героически тушим то, что сами же допустили, значит, мы неэффективны. Поэтому смотрим на динамику: площадь и количество пожаров. Каждую неделю на аппаратном совещании заслушиваю ваши доклады», — резюмировал глава региона.
