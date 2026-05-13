Губернатор Хабаровского края потребовал усилить профилактику пожаров

Губернатор Дмитрий Демешин раскритиковал профилактическую работу, назвав её недостаточной. «Мы же понимаем, что люди поедут отдыхать. Значит, надо было усиливать предупредительные меры, чтобы потом не выставлять большое количество пожарных на тушение», — заявил он. Министр лесного хозяйства края Андрей Самойлов доложил, что на сегодня действуют 17 лесных пожаров в шести муниципалитетах: Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, имени Лазо районах, Солнечном и Бикинском округах. Идёт их локализация и ликвидация. По решению правительства Хабаровского края с 12 мая вводится запрет на пребывание в лесах.