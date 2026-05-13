В Хабаровском крае и ЕАО огонь с полей массово уходит в леса

Пожарная обстановка в Хабаровском крае и ЕАО резко осложнилась из-за массовых палов сухой травы и ландшафтных пожаров, — сообщает Федеральная Авиалесоохрана.
Во многих случаях огонь переходит с полей и открытых территорий в лесной фонд, из-за чего число лесных пожаров продолжает расти.
По данным космического мониторинга, количество и площадь ландшафтных пожаров сейчас в несколько раз превышают показатели именно лесных возгораний. Специалисты отдельно подчёркивают: «ландшафтный пожар» и «лесной пожар» — это разные категории. Чаще всего сначала горит сухая трава на сельхозземлях, территориях возле населённых пунктов или пустырях, а уже затем пламя переходит в лес.
В ЕАО на утро 12 мая тушили девять лесных пожаров. Семь из них возникли именно после перехода огня с ландшафтных территорий. На борьбе с возгораниями работают 173 человека и 32 единицы техники.
Для стабилизации обстановки в автономию направили силы Федеральной Авиалесоохраны. Сейчас в регионе работают 62 парашютиста и десантника, дополнительно перебрасывают ещё 18 специалистов.
В Хабаровском крае к 11:00 мск 12 мая действовали 15 лесных пожаров. Четыре из них также возникли после перехода ландшафтного огня в лесной фонд. На тушении задействованы 362 человека, 73 единицы наземной техники и воздушное судно.
Самая сложная ситуация сейчас складывается в период сильного ветра и сухой погоды. Весенние палы распространяются особенно быстро: огонь по прошлогодней траве способен за считанные минуты пройти большие площади и уйти в лесные массивы.
Специалисты напоминают, что большинство таких пожаров возникает по вине человека — из-за поджогов сухой травы, неосторожного обращения с огнём и палов на сельхозземлях.