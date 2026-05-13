В Хабаровском крае и ЕАО огонь с полей массово уходит в леса

По данным космического мониторинга, количество и площадь ландшафтных пожаров сейчас в несколько раз превышают показатели именно лесных возгораний. Специалисты отдельно подчёркивают: «ландшафтный пожар» и «лесной пожар» — это разные категории. Чаще всего сначала горит сухая трава на сельхозземлях, территориях возле населённых пунктов или пустырях, а уже затем пламя переходит в лес.