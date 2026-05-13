Массовое нашествие редких цикад, появляющихся раз в четыре года, началось в Индии

В индийском штате Мегхалая впервые за много лет началось массовое появление редкого вида цикад. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает издание Northeast Today.
Насекомых вида Chremistica ribhoi обнаружили в округе Ри-Бхой. Эти цикады большую часть жизни проводят под землей и выбираются на поверхность лишь раз в четыре года. В Индии их прозвали жуками Кубка мира, поскольку нашествия часто совпадают по времени с чемпионатом мира по футболу.
В местах их обитания появление цикад считают поводом для праздников и фестивалей. Местные жители по ночам охотятся на них с бамбуковыми палками и фонарями, а в некоторых деревнях насекомых жарят, едят или продают на рынках.
В отличие от североамериканских периодических цикад, которые спят под землей по 13 или 17 лет, индийские появляются на поверхности в четыре раза чаще. За месяц они успевают найти пару, размножиться и отложить яйца, после чего погибают, говорится в сообщении.
