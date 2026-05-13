Массовое нашествие редких цикад, появляющихся раз в четыре года, началось в Индии

Насекомых вида Chremistica ribhoi обнаружили в округе Ри-Бхой. Эти цикады большую часть жизни проводят под землей и выбираются на поверхность лишь раз в четыре года. В Индии их прозвали жуками Кубка мира, поскольку нашествия часто совпадают по времени с чемпионатом мира по футболу.