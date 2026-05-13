Подведены итоги фотоконкурса «АиФ-Дальинформ» «Медсестра — 2026»

«АиФ-Дальинформ» завершает голосование и подводит итоги конкурса фотографий «Медсестра-2026». Сегодня, 13 мая, мы называем трёх победительниц, которые завоевали больше всего читательских голосов.
1 место — Пилюшенко Анастасия Евгеньевна, 1488 голосов.
2 место — Аюбова Мубаро Бобоевна, 1341 голоса.
3 место — Аськова Александра Сергеевна, 963 голоса.
Поздравляем победителей и благодарим всех, кто присылал снимки, за участие! Ждём хозяев на награждение в редакцию «АиФ-Дальинформ» 14 марта. За призами можно прийти по адресу Владивостокская, 22, офис 7. Все уточняющие вопросы задавайте по телефону редакции 75−56−66.
Партнёры: