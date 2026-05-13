Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае будет действовать до конца мая

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края 12 мая официально опубликовало приказ о запрете пребывания граждан в лесах на территории всего региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничительные меры вводятся в связи с установившейся в субъекте сухой ветреной погодой и значительным повышением температуры.
Согласно тексту документа, ограничения вводятся до 31 мая включительно. На этот период вводится запрет как на пребывание граждан в лесах, так и въезд в зелёные зоны любых транспортных средств. Исключение делается только для лиц, непосредственно занимающихся охраной лесов или тех, кто использует участки по договорам аренды.
Кроме того, запрещается любая деятельность лесозаготовителей на территориях, где действует режим чрезвычайной ситуации, если существует угроза жизни и здоровью работников предприятий или других граждан. За нарушение установленных правительством Хабаровского края запретов предусмотрены санкции, вплоть до уголовного наказания.
Напомним, что накануне, в ходе внеочередного заседания муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было принято решение ввести на территории Амурского района режим ЧС в лесах. Там установились положительные среднесуточные температуры и отсутствуют осадки.