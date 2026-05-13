В Хабаровском крае машина ушла под воду вместе с водителем

В Хабаровском крае спасатели направили водолазную группу на поиски мужчины, который предположительно утонул после съезда автомобиля в реку, — сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Происшествие произошло в посёлке Горин Солнечного округа. По предварительным данным, автомобиль съехал в реку Гайчан. Мужчина, находившийся в машине, не смог выбраться из воды.
Для проведения поисковых работ в район направили водолазную группу поисково-спасательного отряда из Комсомольска-на-Амуре.
Обстоятельства происшествия уточняются.
