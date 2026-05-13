Дмитриев с иронией прокомментировал ожидание отставки Стармера: «Объединил людей и инопланетян»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил, что люди из разных уголков планеты и даже пришельцы сплотились вокруг одного. Эта цель — дождаться ухода с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Дмитриев назвал всех сторонников отставки британского премьера «объединенными Киром». Свою публикацию он сопроводил гиф-изображением из кинофильма «Гладиатор», где персонаж Рассела Кроу говорит: «Если будем держаться вместе, выживем».
Ранее Дмитриев пояснил, что Стармер хочет уйти в отставку последним, потому что так действуют «настоящие капитаны» — когда все министры уже ушли и вокруг никого не осталось.