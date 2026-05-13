Трамп не исключил, что продлит приостановку санкций против российской нефти

Президент США ожидает снижения цен на нефть после решения конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном продлении лицензии на сделки с российской нефтью, заявил о намерении предпринять все необходимые меры для контроля цен на нефть.

«Мы сделаем все необходимое», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, после урегулирования ситуации вокруг Ирана цены на нефть должны снизиться.

Ранее Минфин США возобновил действие лицензии, позволяющей проводить операции с нефтью из России. Речь идет о сырье, загруженном на суда до 17 апреля. Срок действия лицензии установлен до 16 мая.

Как сообщал KP.RU, продление снятия санкций США затрагивает свыше 100 млн баррелей сырья, находящегося в пути. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что все больше стран начинают понимать роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
