За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 14 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Среди них — семь случаев возгорания сухой травы и мусора. Пострадавших нет, спасен один человек.
В Канске в переулке Болотный загорелись жилое строение и хозяйственная постройка. Общая площадь пожара составила около 116 квадратных метров. На месте работали 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
В Бородино из-за нарушения правил эксплуатации печи загорелась баня, огонь также повредил садовый домик. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировали восемь человек и три единицы техники.