Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Серди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор перечислил регионы по федеральным округам России, в которых имеется повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Центральном федеральном округе в число эндемичных регионов вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах риск отмечен в Крыму и Севастополе. Роспотребнадзор добавил, что опасность заражения в субъектах Приволжского федерального округа наблюдается в Кировской, Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкирии, Республике Марий Эл, Татарстане, Самарской области, Удмуртии и Ульяновской области.

В число эндемичных регионов Уральского федерального округа вошли Курганская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Челябинская область. В Сибирском федеральном округе повышенный риск заражения отмечается в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Туве и Хакасии.

Субъектами Дальневосточного федерального округа, в которых наблюдается повышенный риск заражения вирусным энцефалитом, переносимым клещами, стали Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Хабаровский край.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
