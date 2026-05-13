Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор перечислил регионы по федеральным округам России, в которых имеется повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Центральном федеральном округе в число эндемичных регионов вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Среди субъектов Северо-Западного федерального округа повышенный риск заражения клещевым энцефалитом наблюдается в Архангельской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелия и Республике Коми, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах риск отмечен в Крыму и Севастополе. Роспотребнадзор добавил, что опасность заражения в субъектах Приволжского федерального округа наблюдается в Кировской, Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкирии, Республике Марий Эл, Татарстане, Самарской области, Удмуртии и Ульяновской области.
В число эндемичных регионов Уральского федерального округа вошли Курганская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Челябинская область. В Сибирском федеральном округе повышенный риск заражения отмечается в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Туве и Хакасии.
Субъектами Дальневосточного федерального округа, в которых наблюдается повышенный риск заражения вирусным энцефалитом, переносимым клещами, стали Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Хабаровский край.