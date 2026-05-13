В Красноярске среда станет самым непогожим днем на этой неделе

В Красноярске 13 мая установится самая низкая температура воздуха на этой неделе, да и в целом погода значительно ухудшится.
Днем в среду синоптики обещают +5, +7 °C, небольшой дождь, мокрый снег и западный ветер с порывами до 13−18 м/с.
В ночь на четверг будет −1, −2 °C, днем — до +9 °C, преимущественно пасмурно, но ветер стихнет.
Затем ночные заморозки отступят, а дневная температура ощутимо повысится. В пятницу должно потеплеть до +11 °C, в субботу — до +16 °C. В воскресенье будет около +12, +14 °C. Ветер на выходных ожидается переменный, от умеренного до сильного.
Добавим, с 13 по 15 мая атмосферное давление будет высоким — до 752 мм рт.