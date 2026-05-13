Трамп шокировал: Венесуэла может стать 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп вызвал широкий резонанс, опубликовав в социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла окрашена в цвета американского флага с надписью «51-й штат». Это заявление вновь поднимает вопрос о возможном включении Боливарианской республики в состав Соединенных Штатов.
Ранее Трамп уже высказывался о Венесуэле, поздравляя венесуэльских бейсболистов с их недавней победой над итальянской командой. Он отметил, что успех сборной связан с сотрудничеством Каракаса и Вашингтона, что, по его мнению, открывает новые перспективы для отношений между двумя странами.
Журналист Fox News Билл Мелуджин сообщил, что во время беседы с коллегой Джоном Робертсом Трамп признался о серьезности своих намерений рассмотреть возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США. Это заявление стало неожиданным шагом в контексте международной политики и может вызвать дополнительные обсуждения о будущем отношений между двумя государствами.
Такое намерение президента США может иметь далеко идущие последствия как для внутренней политики, так и для международных отношений, учитывая сложную историю взаимодействия между Вашингтоном и Каракасом. В настоящее время ожидается реакция как со стороны венесуэльского правительства, так и международного сообщества на эту инициативу.