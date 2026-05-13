В Комсомольске-на-Амуре водителям напомнили о штрафе 5000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по парковочным местам, предназначенным для людей с инвалидностью. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инспекторы контролируют, чтобы льготные парковки занимали исключительно те водители, которые имеют на это право. Парковаться на таких местах закон разрешает только при наличии автомобиля в федеральном реестре инвалидов и установленного на машине опознавательного знака «Инвалид». За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя могут эвакуировать на специализированную стоянку.
Проверить, внесён ли транспорт в соответствующий реестр, водители могут на портале Госуслуг. Госавтоинспекция призывает автомобилистов уважать права друг друга и помнить, что свободные места для инвалидов — не привилегия, а насущная необходимость для многих людей.
Сегодняшние рейды проходят на всей территории города. Инспекторы патрулируют центральные улицы, крупные торговые центры и придомовые территории. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе для обеспечения доступной среды. В ведомстве также напомнили, что даже кратковременная остановка на месте для инвалидов без законных оснований считается нарушением и влечёт за собой наказание в полном объёме.
