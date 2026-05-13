В Комсомольске-на-Амуре водителям напомнили о штрафе 5000 рублей.

Инспекторы контролируют, чтобы льготные парковки занимали исключительно те водители, которые имеют на это право. Парковаться на таких местах закон разрешает только при наличии автомобиля в федеральном реестре инвалидов и установленного на машине опознавательного знака «Инвалид». За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя могут эвакуировать на специализированную стоянку.