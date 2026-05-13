В Облучье короткое замыкание вызвало пожар в жилом доме

В городе Облучье Еврейской автономной области произошёл пожар в жилом доме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным, возгорание возникло из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей. Причиной стало короткое замыкание. В углу комнаты стоял старый холодильник, проводка оказалась слабой — этот угол обуглился сильнее всего. Сосед заметил дым и вызвал пожарных. К моменту прибытия расчётов в квартире наблюдалось сильное задымление, что осложнило спасательные работы. Дверь была закрыта изнутри на крючок, и попасть внутрь удалось только благодаря оперативным действиям огнеборцев.
В результате происшествия пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила ожоги лица, шеи и верхних конечностей. Сейчас пострадавшая находится в сознании и госпитализирована в областную больницу Биробиджана.
МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности, регулярной проверки электропроводки и своевременной замены старой бытовой техники. В ведомстве подчеркнули, что установка в жилье автономных пожарных извещателей помогает вовремя предупредить об опасности и дать больше шансов на спасение.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru