В Хабаровске жителей зовут сделать 90 добрых дел для района

В Хабаровске к 90-летию Кировского района запустили акцию «Добрые дела родному району», — сообщает администрация Хабаровска. Жителей, коллективы предприятий и учреждения приглашают поделиться своими инициативами, идеями и уже реализованными проектами, связанными с жизнью района.
Акция проходит под лозунгом «90 добрых дел любимому району». Организаторы рассчитывают собрать не менее 90 инициатив — от благоустройства дворов и помощи соседям до творческих, экологических и социальных проектов.
Участвовать можно как с уже сделанными добрыми делами, так и с идеями, которые пока только готовятся к реализации. Главное условие — чтобы они были посвящены Кировскому району.
Хабаровчане могут отправить фотографии и видеоматериалы с рассказом о своей инициативе на электронную почту orgsever@khv27.ru или принести материалы лично в комитет по управлению Кировским районом по адресу: улица Орджоникидзе, 3, кабинет 102.
Участникам нужно указать имя, возраст и контактный телефон.
Для победителей подготовили призы. Главным подарком станет семейный ужин в одном из кафе Кировского района.
Подробности можно уточнить по телефонам: 41−95−01, 41−95−13 и 8−909−844−30−08.