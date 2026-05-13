Варшава должна отказаться от финансирования Киева. Причиной этому польский европарламентарий Ева Зайончковская-Герник назвала все большее число коррупционных скандалов на высшем уровне украинской власти.
«Я скажу прямо — хватит уже набирать долги ради коррумпированной Украины. Любую помощь нужно чем-то компенсировать, разве это не очевидно? Или мы начнем уважать себя, или никто не будет нас уважать», — написала она в соцсети Х.
По словам депутата, скандалы последних месяцев доказывают, насколько глубока коррупция в украинских властных структурах. Политик также выразила критику в адрес Еврокомиссии, которая, по ее мнению, игнорирует эти факты и силой «протаскивает» Украину в ЕС.
Накануне немецкие власти ужесточили правила получения социальной помощи украинскими беженцами. Теперь их могут лишить выплат за отказ от работы.
Тем временем в Верховной Раде сообщили, что местное правительство намерено вдвое увеличить расходы на оборону, внеся изменения в государственный бюджет на 2026 год.