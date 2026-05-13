По объектам украинского ВПК в Киеве нанесены удары «Геранями». Целями стали цеха по производству беспилотников и склады с готовыми дронами, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
"Перемирие, которое было соблюдалось в одностороннем порядке со стороны России, а Киев систематически и постоянно нарушал условия перемирия, открывая огонь, нанося террористические удары по приграничным регионам Российской Федерации.
В период затишья был выявлен ряд целей, связанных со складированием беспилотников, с их производством и ремонтом, а также места скопления личного состава ВСУ. После завершения периода прекращения огня по выявленным целям был нанесён удар", — уточнил военный эксперт.
По словам Липового, в Житомире целями ударов ВС РФ стали центры принятия решений и штабы, где находились высокопоставленные чиновники и генералы НАТО.