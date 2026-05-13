Пенсии некоторых новосибирцев вырастут почти на треть в июне

Рост обусловлен двумя факторами: двукратным увеличением фиксированной выплаты к страховой пенсии и включением надбавки за уход.

Источник: Freepik

Пенсионеры, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет, в июне получат повышенную выплату — на 30,47% больше, чем в феврале-мае.

Как пояснил «Газете.Ru» экономист Игорь Балынин, рост обусловлен двумя факторами: двукратным увеличением фиксированной выплаты к страховой пенсии и включением надбавки за уход, которая с 2025 года входит в эту выплату автоматически.

Для наглядности: если пенсия 80-летнего юбиляра в декабре 2025 года составляла 33 542 рубля, после январской индексации на 7,6% она выросла до 36 091 рубля. А в июне, с учётом возрастной надбавки, сумма увеличится до 47 089 рублей — это на 40,39% выше декабрьского уровня.