В России хотят создать сеть государственных аптек с доступными ценами: подробности

В Госдуме предложили создание общероссийской сети государственных аптек, где наиболее востребованные лекарства продавались бы по доступным ценам. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов.
«Нужна единая сеть и централизованный механизм госзакупок наиболее востребованных препаратов по долгосрочным контрактам напрямую от производителей», — сказал он в интервью РИА Новости.
Миронов считает, что такие лекарства должны реализовываться без торговых наценок, чтобы оставаться максимально доступными для населения. Он предложил ввести компенсации для граждан в случаях, когда расходы на лекарства превышают 10% их доходов.
Ранее KP.RU сообщал, что в России обновили перечень жизненно важных препаратов. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что список включает лекарства, необходимые для лечения онкологии, сердечно-сосудистых и неврологических патологий.