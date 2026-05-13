Телеведущий Владимир Молчанов. Досье

13 мая 2026 года на 76-м году жизни скончался Владимир Молчанов — журналист, которого вся страна помнит по программе «До и после полуночи». Он был не просто ведущим. Он был человеком, который в конце 80-х смог говорить с телезрителями так, как до него никто не говорил.
Владимир Молчанов умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. С его уходом ушла целая эпоха советского и российского телевидения — интеллигентная, умная, без крика и фальши.
Детство и юность.
Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. В юности он серьёзно занимался теннисом, побеждал на юношеском чемпионате СССР в парном разряде и в составе сборной Москвы на Спартакиаде. Но спортивная карьера его не привлекла — после школы он поступил на филфак МГУ.
Кстати, журналистика была не единственной его страстью. В университете Молчанов серьёзно изучал нидерландский язык. А дипломную работу написал о романах Луи Купейруса — голландского писателя, которого в России знают немногие. Диплом он защитил в 1973 году.
Первые шаги: от АПН до литературной премии.
После университета Молчанов устроился в Агентство печати «Новости» (АПН) в западноевропейскую редакцию. Был редактором, потом собственным корреспондентом в Нидерландах. Работал переводчиком-синхронистом, сопровождал советские делегации за границей. В АПН он проработал до 1986 года.
Но уже тогда Молчанов занимался серьёзной и неудобной темой — расследованием нацистских преступлений во время Великой Отечественной войны. Его книга «Возмездие должно свершиться» вышла в начале 80-х и принесла ему литературную премию имени Максима Горького. Его признали лучшим молодым автором.
Звёздный час: «До и после полуночи».
На телевидение Молчанов пришёл в январе 1987 года. Сначала работал комментатором международного отдела в программе «Время». Но настоящая слава пришла к нему с авторской программой «До и после полуночи», которая выходила с 1987 по 1991 год.
Это был прорыв. Молчанов стал первым ведущим на советском ТВ, который не был профессиональным диктором. Он говорил с людьми не свысока, не заученным голосом, а как умный собеседник. Зрители это почувствовали сразу. Программа быстро стала культовой — интеллигентной, спокойной, глубокой. В неё приглашали писателей, учёных, музыкантов, режиссёров. Страна смотрела и запоминала.
Параллельно он вёл программы «90 минут» и «120 минут». Это был самый яркий период его карьеры.
После перестройки: культура, память и документалистика.
В 90-е годы Молчанов не исчез с экранов, хотя его формат перестал быть мейнстримом. Он вёл передачи о культуре на канале РЕН ТВ. Программа «Помню… Люблю…» была хорошо знакома тем, кто ценил интеллектуальное телевидение.
С 1999 года он работал на канале «Россия» (тогда ещё РТР). Был художественным руководителем «Панорамы», вёл ток-шоу «Частная жизнь» и передачу «И дольше века». 9 мая 2002 года именно он вёл праздничный концерт на Красной площади в прямом эфире.
Молчанов снял около 20 документальных фильмов. Два из них особенно заметны: «Мелодия рижского гетто» (2006 год, канал «Россия») и «Испанское рондо. 70 лет спустя» (2007 год, РЕН ТВ). В них он снова вернулся к теме войны и памяти, которая волновала его всю жизнь.
«Рандеву с дилетантом» и другие проекты последних лет.
С 2005 по 2020 год по воскресеньям выходила программа «Рандеву с дилетантом» — интеллигентные беседы Молчанова с известными людьми. Туда звали режиссёров, писателей, артистов. Никакой политики, только разговоры о культуре и жизни.
Одновременно он вёл ток-шоу «До и после с Владимиром Молчановым» на канале «Ностальгия» (2009−2012), программу «Полуночники» на канале «Мир» (2007−2013) и даже «Английский завтрак» в прямом эфире на «Спорт плюсе». Даже в пенсионном возрасте он продолжал работать — потому что не мог иначе.
Личная жизнь и семья.
Владимир Молчанов был женат один раз. Его супруга — Консуэло Сегура, кубинского происхождения, журналист, литературовед и режиссёр. Они поженились в 1969 году и прожили вместе более 50 лет. Консуэло ушла из жизни в конце 2022 года. Дочь — Анна. Сестра — Анна Дмитриева (род. 1940, многократная чемпионка СССР по теннису, спортивный комментатор).
У Молчанова есть внук Дмитрий, 2004 года рождения. Он тоже работает в журналистике — пошёл по стопам деда.
Причина смерти Владимира Молчанова.
Телеведущий Владимир Молчанов ушёл из жизни в ночь на 13 мая. Об этом сообщили его близкие. По словам друга журналиста, фотографа Юрия Роста, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«Горе! Ушёл из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент… Мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.
Как уточняется, для родных смерть Молчанова не стала неожиданностью: в последние годы он серьёзно болел. В 2021 году из-за рака ему пересадили печень, в 2022 году он перенёс инфаркт. За 2025 год журналист несколько раз попадал в больницу с сильными болями в животе и тромбофлебитом. Один раз его госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.