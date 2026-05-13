Премьер-министр Польша Дональд Туск заявил о поддержке признания в стране однополых браков (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.), зарегистрированных за рубежом. Об этом он сообщил во время открытия заседания польского правительства.
По словам главы кабмина, польские власти обязаны исполнять решения национальных судов и Суд Европейского союза, которые требуют признавать подобные союзы и выдавать соответствующие документы гражданам страны.
Туск подчеркнул, что рассматривает этот вопрос как часть соблюдения принципов верховенства права и прав человека. При этом премьер отдельно заявил, что признание иностранных свидетельств о браке не означает автоматического согласия на усыновление детей такими парами.
В последние годы в Польше неоднократно возникали споры вокруг оформления документов для граждан, заключивших однополые браки* за пределами страны. Несмотря на судебные решения, государственные органы ранее отказывались вносить такие данные в национальные реестры.
Дополнительно отмечается, что вопрос правового статуса однополых союзов* остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в польской внутренней политике и регулярно вызывает разногласия между либеральными и консервативными политическими силами страны.
