Окрестности Красноярска очистит от мусора мощная техника

Емельяновские дорожники планируют запустить на федеральных и региональных трассах вблизи Красноярска новую, особо мощную подметально-вакуумную машину. Она будет работать в том числе на проспекте Котельникова и обходе Красноярска. Спецмашина качественно очищает дорогу даже под изогнутым и просто неровным ограждением. Работает она по принципу полного цикла: мощные щетки сметают мусор к всасывающему патрубку, вакуумный насос с силой затягивает собранное в герметичный бункер. После этого воздух пропускается через несколько фильтров и, только пройдя несколько этапов очистки, возвращается в атмосферу — с минимальным выбросом пыли. Также в красноярском Мичуринском в мае стартует строительство новой дороги.