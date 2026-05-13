«Единая Россия» проведет в Хабаровском крае масштабный форум

Отчетно-программный форум «Есть результат!» 15 мая состоится в Хабаровске. «Единая Россия» проводит их в каждом регионе страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участники собираются, чтобы обсудить реальные итоги партийной работы за прошедшие пять лет и обсудить ключевые предложения, которые будут внесены в новую Народную программу.
— «Форум “Есть результат!” — это не парад отчётов, а честный разговор о том, что нужно людям. Ведь Народная программа начинается не в кабинетах, а с конкретной боли человека: качества дорог, доступности врача, состояния школы, стабильной работы, поддержки участника СВО или его семьи, Наша задача услышать этот запрос, подключить ресурс и довести до решения. Именно так появляется настоящий результат», — подчеркнул секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов.
По мнению Максима Иванова, форум — это обсуждение роли муниципалитетов в общей системе власти. Если какая-то проблема не решается, претензия возникает ко всей системе, а если есть результат, то растёт доверие ко всей команде.
В работе форума примут участие эксперты в ключевых отраслях, представители органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и сенаторы от региона. К ним присоединятся активисты со всех муниципальных районов и округов.
На полях Форума развернется работа сразу нескольких тематических площадок, которые будут посвящены развитию территорий, помощи участникам СВО и их семьям, помощи предпринимателям и другим темам.
Накануне, 14 мая в Хабаровске пройдет масштабная молодежная сессия, главной темой которой станет сбор предложений в Народную программу, а 14 и 15 мая будет организована работа Высшей партийной школы, в которой пройдут обучение муниципальные депутаты.