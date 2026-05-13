Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» проведет в Хабаровском крае масштабный форум

Его участники подведут итоги реализации Народной программы в регионе.

Источник: Хабаровский край сегодня

Отчетно-программный форум «Есть результат!» 15 мая состоится в Хабаровске. «Единая Россия» проводит их в каждом регионе страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участники собираются, чтобы обсудить реальные итоги партийной работы за прошедшие пять лет и обсудить ключевые предложения, которые будут внесены в новую Народную программу.

— «Форум “Есть результат!” — это не парад отчётов, а честный разговор о том, что нужно людям. Ведь Народная программа начинается не в кабинетах, а с конкретной боли человека: качества дорог, доступности врача, состояния школы, стабильной работы, поддержки участника СВО или его семьи, Наша задача услышать этот запрос, подключить ресурс и довести до решения. Именно так появляется настоящий результат», — подчеркнул секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов.

По мнению Максима Иванова, форум — это обсуждение роли муниципалитетов в общей системе власти. Если какая-то проблема не решается, претензия возникает ко всей системе, а если есть результат, то растёт доверие ко всей команде.

В работе форума примут участие эксперты в ключевых отраслях, представители органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы и сенаторы от региона. К ним присоединятся активисты со всех муниципальных районов и округов.

На полях Форума развернется работа сразу нескольких тематических площадок, которые будут посвящены развитию территорий, помощи участникам СВО и их семьям, помощи предпринимателям и другим темам.

Накануне, 14 мая в Хабаровске пройдет масштабная молодежная сессия, главной темой которой станет сбор предложений в Народную программу, а 14 и 15 мая будет организована работа Высшей партийной школы, в которой пройдут обучение муниципальные депутаты.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше