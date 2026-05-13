Захват военных, град бомб по базам: объявлен ответ Ирана на новые удары США

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники проинформировал, что Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции на Ближнем Востоке. Отмечалось, у американского президента заканчивается терпение из-за блокировки Ормузского пролива. Кроме того, Трамп недоволен тем, что Иран не идёт на уступки.
«Даже по американским данным, Иран располагает достаточным количеством баллистических ракет, беспилотников и других ресурсов. И даже по американским данным, Иран разрушил 16 американских военных баз — в той или иной степени нанёс им ущерб: где-то практически невосстановимый, где-то чуть менее серьёзный. Очевидно, что тактика нанесения ударов по американским целям в регионе может быть продолжена», — сказал Шаповалов.
Он добавил, в качестве ответной меры Иран также продолжит придерживаться своей ключевой стратегии — перекрытия Ормузского пролива, и, вероятно, ужесточит ее.
«Эта стратегия будет сохраняться, получать развитие и, возможно, ужесточаться, в том числе в рамках противодействия американскому флоту в Персидском заливе. В рамках этой же стратегии возможны удары по нефтяным и транспортным объектам в странах Залива, являющихся союзниками США, а также перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива», — отметил Шаповалов.
Эксперт также напомнил о наличии уязвимых позиций Соединённых Штатов не только в странах Залива, но и, например, на территории Ирака, где расположены американские военные объекты и сосредоточено достаточно большое число союзников Ирана.
«Поэтому нанесение ударов на территории Ирака также возможно», — констатировал Шаповалов.
Более того, напомнил эксперт, существует крайне чувствительная для США тема — потери среди американских военнослужащих. Ещё более острой является их захват в плен.
«Пока американцам удавалось избегать такой опасности. Но очевидно, что Иран предпримет усилия по захвату определённого числа солдат США и использует эту крайне токсичную для администрации Трампа тему», — подытожил Шаповалов.
Ранее Шаповалов предположил, что США могут возобновить точечные удары по Ирану после визита Трампа в Китай.