Захват военных, град бомб по базам: объявлен ответ Ирана на новые удары США

Удары по базам США, перекрытие еще одного пролива, пленение американских солдат — эксперт Шаповалов рассказал, как ответит Иран на возобновление масштабной агрессии Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Иран даст мощный ответ США, в случае если в Белом Доме примут решение о возобновлении полномасштабной военной операции против Тегерана, заявил в беседе с aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники проинформировал, что Трамп рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной операции на Ближнем Востоке. Отмечалось, у американского президента заканчивается терпение из-за блокировки Ормузского пролива. Кроме того, Трамп недоволен тем, что Иран не идёт на уступки.

«Даже по американским данным, Иран располагает достаточным количеством баллистических ракет, беспилотников и других ресурсов. И даже по американским данным, Иран разрушил 16 американских военных баз — в той или иной степени нанёс им ущерб: где-то практически невосстановимый, где-то чуть менее серьёзный. Очевидно, что тактика нанесения ударов по американским целям в регионе может быть продолжена», — сказал Шаповалов.

Он добавил, в качестве ответной меры Иран также продолжит придерживаться своей ключевой стратегии — перекрытия Ормузского пролива, и, вероятно, ужесточит ее.

«Эта стратегия будет сохраняться, получать развитие и, возможно, ужесточаться, в том числе в рамках противодействия американскому флоту в Персидском заливе. В рамках этой же стратегии возможны удары по нефтяным и транспортным объектам в странах Залива, являющихся союзниками США, а также перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива», — отметил Шаповалов.

Эксперт также напомнил о наличии уязвимых позиций Соединённых Штатов не только в странах Залива, но и, например, на территории Ирака, где расположены американские военные объекты и сосредоточено достаточно большое число союзников Ирана.

«Поэтому нанесение ударов на территории Ирака также возможно», — констатировал Шаповалов.

Более того, напомнил эксперт, существует крайне чувствительная для США тема — потери среди американских военнослужащих. Ещё более острой является их захват в плен.

«Пока американцам удавалось избегать такой опасности. Но очевидно, что Иран предпримет усилия по захвату определённого числа солдат США и использует эту крайне токсичную для администрации Трампа тему», — подытожил Шаповалов.

Ранее Шаповалов предположил, что США могут возобновить точечные удары по Ирану после визита Трампа в Китай.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше