Омский ЧОП «Аллюр» стал недобросовестным поставщиком услуг из-за конфликта с ОмГТУ

В ходе рассмотрения конфликтной ситуации, возникшей между ЧОП «Аллюр» и ОмГТУ, Омское УФАС России выяснило, что после начала взаимодействия между указанными организациями, ответственные сотрудники вуза неоднократно выявляли факты ненадлежащего исполнения условий договора. При этом в адрес охранного предприятия неоднократно направлялись претензии от заказчика, но они никак не повлияли на работу подрядчика. По итогу рассмотрения дела, антимонопольная комиссия усмотрела в действиях подрядчика недобросовестность при исполнении договора и включила сведения об ООО ОП «Аллюр» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.