В Хабаровском крае мошенники запугали женщину обысками и забрали миллионы

В Хабаровском крае 49-летняя жительница посёлка Эльбан лишилась более 1,7 миллиона рублей после серии звонков телефонных мошенников, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных служб и силовых ведомств. Сначала с ней связался якобы специалист технического обслуживания, затем — «правоохранители» и представители других структур.
Во время разговоров злоумышленники запугивали жительницу Амурского района: угрожали обысками, изъятием денег и даже тем, что у неё могут забрать детей. Аферисты уверяли, что её средства якобы нужно временно перевести для проверки «благонадёжности».
Под давлением и угрозами женщина согласилась выполнить указания собеседников и несколькими переводами отправила на неизвестные счета более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
После обращения потерпевшей в полицию возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают причастных к преступлению.
В УМВД вновь напомнили жителям Хабаровского края, что «безопасных счетов» не существует. Полицейские рекомендуют немедленно прерывать разговоры, если неизвестные требуют перевести деньги, пугают уголовными делами, кредитами, проверками или представляются сотрудниками банков и силовых структур.