Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае мошенники запугали женщину обысками и забрали миллионы

Жительницу Эльбана убедили перевести деньги на «безопасный счёт».

В Хабаровском крае 49-летняя жительница посёлка Эльбан лишилась более 1,7 миллиона рублей после серии звонков телефонных мошенников, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных служб и силовых ведомств. Сначала с ней связался якобы специалист технического обслуживания, затем — «правоохранители» и представители других структур.

Во время разговоров злоумышленники запугивали жительницу Амурского района: угрожали обысками, изъятием денег и даже тем, что у неё могут забрать детей. Аферисты уверяли, что её средства якобы нужно временно перевести для проверки «благонадёжности».

Под давлением и угрозами женщина согласилась выполнить указания собеседников и несколькими переводами отправила на неизвестные счета более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

После обращения потерпевшей в полицию возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают причастных к преступлению.

В УМВД вновь напомнили жителям Хабаровского края, что «безопасных счетов» не существует. Полицейские рекомендуют немедленно прерывать разговоры, если неизвестные требуют перевести деньги, пугают уголовными делами, кредитами, проверками или представляются сотрудниками банков и силовых структур.