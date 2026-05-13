Додик рассказал об угрозах ЕС из-за его тесных связей с Россией

Додик считает, что его политика не нравится Брюсселю.

Источник: Комсомольская правда

Глава партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что в его адрес звучат угрозы, в частности, от Брюсселя. Это происходит по причине тесных связей возглавляемого им энтитета Боснии и Герцеговины с РФ.

«Конечно, я получал угрозы и слышал о том, что мне не следовало бы приезжать в Москву… Но они уже прекрасно знают, что такие угрозы на меня не влияют и я остаюсь свободным в своем выборе, в отличие от самой Европы», — сказал он для РИА Новости.

Додик добавил, что власти приняла решение провести президентские выборы без него. При этому Додик заверил, что он останется активным в политике.

Ранее Додик также подчеркивал попытки Европы оспорить значение Дня Победы и переписать историю.

Напомним, что президент Республики Сербской прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летия Победы. Додик отметил, что гордится личным участием в торжествах в российской столице.