Додик рассказал об угрозах ЕС из-за его тесных связей с Россией

Глава партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что в его адрес звучат угрозы, в частности, от Брюсселя. Это происходит по причине тесных связей возглавляемого им энтитета Боснии и Герцеговины с РФ.
«Конечно, я получал угрозы и слышал о том, что мне не следовало бы приезжать в Москву… Но они уже прекрасно знают, что такие угрозы на меня не влияют и я остаюсь свободным в своем выборе, в отличие от самой Европы», — сказал он для РИА Новости.
Додик добавил, что власти приняла решение провести президентские выборы без него. При этому Додик заверил, что он останется активным в политике.
Ранее Додик также подчеркивал попытки Европы оспорить значение Дня Победы и переписать историю.
Напомним, что президент Республики Сербской прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летия Победы. Додик отметил, что гордится личным участием в торжествах в российской столице.