Стала известна кандидатура на пост прокурора Иркутской области

IrkutskMedia, 13 мая. 19 мая комитеты Совета Федерации рассмотрят кандидатуру Сергея Паволина для назначения на должность прокурора Иркутской области. Об этом сообщил глава комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас в своем тг-канале (18+).
Он уточнил, что в Совфед поступило представление главы государства Владимира Путина для проведения консультаций.
Напомним, 17 февраля истек срок полномочий прокурора Иркутской области Андрея Ханько. Президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность руководителя надзорного органа на 5-летний срок 17 февраля 2021 года.
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив.