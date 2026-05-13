В Красноярском крае в интернете продавали ветпрепараты без лицензии

В Красноярском крае Россельхознадзор инициировал блокировку 49 объявлений о продаже ветеринарных препаратов без лицензии.
Нарушения специалисты управления выявили в апреле 2026 года во время мониторинга интернета. В объявлениях предлагали лекарства для животных, в том числе «Ветланер», «Кардиосэйф», «Симпарика трио», «Бравекто» и другие препараты.
Информацию о страницах с такими объявлениями передали в Роскомнадзор для блокировки. Предпринимателям также вынесли предостережения о недопустимости нарушений.
С начала 2026 года специалисты Россельхознадзора выявили уже 247 подобных объявлений.
В ведомстве напомнили, что продажа и применение ветеринарных препаратов с нарушением требований законодательства могут быть опасны для животных. Такие лекарства могут вызвать нежелательные реакции, навредить здоровью питомцев и снизить эффективность лечения или профилактики.
Мониторинг объявлений о продаже ветеринарных препаратов без лицензии в интернете управление проводит регулярно. Также специалисты отслеживают предложения о розничной продаже лекарств, торговля которыми ограничена или запрещена законом.