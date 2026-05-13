Хабаровские выпускники 14 мая сдадут пробный ЕГЭ по нескольким предметам

14 мая пройдет Всероссийское тренировочное мероприятие для выпускников 11 классов по обществознанию, информатике (КЕГЭ) и устному английскому языку. Письменную часть по английскому языку выпускники уже написали в марте. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главная цель пробного ЕГЭ — отработка организационных и технологических процедур при проведении экзамена. К участию в апробации привлекаются все категории работников пунктов проведения экзаменов, которые будут задействованы в основной период государственной итоговой аттестации: члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне ее.
В ходе технической апробации будет использовано компьютерное оборудование, которое планируется задействовать в проведении ЕГЭ в основной период в 2026 году.
Всероссийское тренировочное мероприятие для одиннадцатиклассников по обществознанию, информатике (КЕГЭ) и устному английскому языку станет для 11-классников итоговым пробником перед реальными испытаниями.
Напомним, что с 1 июня для выпускников начинается основной период сдачи ЕГЭ. 1 июня ребята будут сдавать сразу три предмета — химию, литературу и историю. Следующими станут обязательные предметы: ЕГЭ по русскому языку школьникам предстоит написать 4 июня, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней — 8 июня.