«Тёмный цех» готовит красноярское предприятие «Радиосвязь»

Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев посетил научно-производственное предприятие «Радиосвязь» в Октябрьском районе. Здесь запускают новые линии для выпуска продукции оборонного, космического и гражданского назначения.
В основе новых мощностей — отечественное оборудование. Рост заказов позволяет создавать рабочие места и внедрять автоматизацию на всех этапах: от учёта нарядов до роботизированной подачи заготовок. В планах — создание «тёмного цеха», то есть полностью автоматизированного подразделения.
Медведев отметил, что на «Радиосвязи» сохраняют накопленный опыт, а седые наставники работают бок о бок с молодёжью. В одном из цехов с новыми станками до сих пор трудится проволочный станок 1903 года выпуска — «Дедушка Кайзер».
Также обсуждалось применение краевых программ для поддержки одного из ключевых заводов промышленности края.
