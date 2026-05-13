«Тёмный цех» готовит красноярское предприятие «Радиосвязь»

В основе новых мощностей — отечественное оборудование.

Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев посетил научно-производственное предприятие «Радиосвязь» в Октябрьском районе. Здесь запускают новые линии для выпуска продукции оборонного, космического и гражданского назначения.

В основе новых мощностей — отечественное оборудование. Рост заказов позволяет создавать рабочие места и внедрять автоматизацию на всех этапах: от учёта нарядов до роботизированной подачи заготовок. В планах — создание «тёмного цеха», то есть полностью автоматизированного подразделения.

Медведев отметил, что на «Радиосвязи» сохраняют накопленный опыт, а седые наставники работают бок о бок с молодёжью. В одном из цехов с новыми станками до сих пор трудится проволочный станок 1903 года выпуска — «Дедушка Кайзер».

Также обсуждалось применение краевых программ для поддержки одного из ключевых заводов промышленности края.

Ранее мы сообщали, что 94% предприятий Красноярья перешли на цифру.