Уничтожит базы, посеет ужас: пуск «Сармата» принесет победу в любой войне

На боевое дежурство до конца этого года заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом «Сармат», успешные испытания которого провели 12 мая.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru отметил, что новая ракета, которая создана на смену «Воеводе», может поражать различные цели.
«Ракета “Сармат” с разделяющейся головной частью, как у “Орешника”, поражает, во-первых, ядерные базы и базы подводных лодок, места базирования межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков, административные, политические центры, военные предприятия оборонно-промышленного, военно-промышленного комплекса, флот в местах базирования, например, авианосная ударная группа, штабы, пункты управления и группировки, места сосредоточения войск, боевой техники. “Сарматом” могут быть уничтожены арсеналы и места хранения боевой техники, места подготовки или постоянной дислокации личного состава», — рассказал он.
Военный эксперт уточнил, что дальность полёта «Сармата» по суборбитальной траектории составляет 35000 километров в час, поэтому ракета может атаковать противника с любого направления, в том числе через Южный полюс. Благодаря технологическим особенностям «Сармат» практически неуловим для систем противоракетной обороны.