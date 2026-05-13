Уничтожит базы, посеет ужас: пуск «Сармата» принесет победу в любой войне

«Ракета “Сармат” с разделяющейся головной частью, как у “Орешника”, поражает, во-первых, ядерные базы и базы подводных лодок, места базирования межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков, административные, политические центры, военные предприятия оборонно-промышленного, военно-промышленного комплекса, флот в местах базирования, например, авианосная ударная группа, штабы, пункты управления и группировки, места сосредоточения войск, боевой техники. “Сарматом” могут быть уничтожены арсеналы и места хранения боевой техники, места подготовки или постоянной дислокации личного состава», — рассказал он.