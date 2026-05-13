Приангарье попало в список регионов с высоким риском клещевого энцефалита

Эндемичными считаются территории, где вирус клещевого энцефалита циркулирует в природной среде и регулярно выявляется у клещей. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры профилактики, использовать защитную одежду и репелленты, а также проходить вакцинацию перед посещением лесных и дачных территорий.