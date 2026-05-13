Приангарье попало в список регионов с высоким риском клещевого энцефалита

IrkutskMedia, 13 мая. В Иркутской области 36 административных территорий признаны эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Согласно документу Роспотребнадзора, в перечень вошли районы и города, где сохраняется высокий риск заражения через укусы клещей в эпидемический сезон.
В список эндемичных территорий включены Ангарский, Братский, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Ольхонский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, Усть-Удинский, Усольский, Черемховский, Чунский и Шелеховский районы.
Также в перечень вошли города Братск, Зима, Иркутск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово и Свирск, а также Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский районы.
Эндемичными считаются территории, где вирус клещевого энцефалита циркулирует в природной среде и регулярно выявляется у клещей. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать меры профилактики, использовать защитную одежду и репелленты, а также проходить вакцинацию перед посещением лесных и дачных территорий.
Напомним, в Иркутской области с начала эпидемического сезона 1809 жителей Приангарья обратились за медицинской помощью после укусов клещей. В регионе зарегистрирован один случай подозрения на вирусный клещевой энцефалит.