На перекрестке у «Планеты» в Красноярске изменят схему движения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На перекрестке улицы Авиаторов рядом с ТРЦ «Планета» частично перестроят схему движения. Работы проведут в рамках ремонта магистрали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Изменения коснутся поворотного шлюза, который сейчас считается одним из самых аварийных участков. По словам мэра города Сергея Верещагина, за последний год здесь произошло 33 ДТП, в пяти из них пострадали люди.
Шлюз перенесут ближе к улице Алексеева, также на участке появятся дополнительные полосы разгона и торможения. По расчетам специалистов, это должно снизить нагрузку на дорогу в часы пик.
«Напомню, в этом сезоне планируем обновить 56 объектов. Улица Авиаторов — в числе самых крупных, её протяженность более 3 км. Работы здесь уже ведутся», — поделился глава города в соцсетях.