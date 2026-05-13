Жених насмерть сбил шафера в день своей свадьбы в США

В американском штате Мичиган в день свадьбы 24-летний Джеймс Шира на автомобиле насмерть сбил своего шафера и лучшего друга, 29-летнего Терри Тейлора-младшего. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает Daily Mirror.

После официальной церемонии в пиццерии вечеринка переехала в частный дом, где между мужчинами вспыхнула ссора. Шира уехал, но вскоре вернулся и намеренно сбил друга. Спасти Тейлора не удалось. В суде жених признал вину в непредумышленном убийстве, вождении без прав и оставлении места ДТП.

— Единственное, что я могу делать до конца своей жизни, — это приносить свои извинения и сожалеть. Мне будет вечно стыдно, — сказал Шира, обращаясь к семье погибшего.

Судья, признав, что подсудимого нельзя считать криминальным элементом, назвал его «убийцей» и подчеркнул, что в случившемся не было ничего случайного. Невеста Ширы, признавшая себя соучастницей, будет осуждена позже, говорится в материале.

Ранее мужчина из индийского города Этах не смог найти денег на свадьбу дочери и убил всю семью. Полицейские обнаружили на месте инцидента кирпич. Предположительно, именно с помощью него 45-летний Камал Сингх расправился с четырьмя членами семьи.

