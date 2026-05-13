Что приготовил для российских туристов приграничный Китай

Вечером в 20 часов по хабаровскому времени на центральной площади Фуюаня начинаются танцы. К фонарному столбу прикручено зеркало, перед которым прихорашиваются китайские пенсионеры. Четко по времени звучит свисток, возвещающий старт веселья. Нарядные старички распахивают веера и под пронзительную музыку начинают ритмичное движение. Растягиваются по площади, и кажется, что танцем охвачено все кругом! Внимание туристов их не смущает, они улыбаются на камеру. Пробую повторить движения за ними. Да, не так все просто — для этого нужна сноровка. И после таких танцев у неподготовленного человека руки отвалятся.