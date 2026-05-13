Какой церковный праздник 13 мая

13 мая 2026 года — в православной церкви отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Преполовение Пятидесятницы (также Преполовение Господне или просто Преполовение) — это Господский праздник, который не относится к числу двунадесятых. Он отмечается ровно через 25 дней после Светлого Христова Воскресения, то есть в среду четвёртой недели по Пасхе. Этот день символизирует середину, «полпути» между главным христианским праздником Пасхи и днем Святой Троицы. Продолжая пасхальную радость, в этот день Церковь напоминает верующим о скором приближении ещё одного важнейшего события — Сошествия Святого Духа. Празднование продолжается восемь дней: от самой среды Преполовения и до отдания, которое приходится на среду пятой седмицы (недели) по Пасхе. Отдание — это заключительный день попразднства, когда в последний раз с особой торжественностью вспоминают прошедший праздник. Стоит отметить, что Предпразднства у Преполовения Пятидесятницы нет. В 2026 году этот день выпадает на 13 мая. Согласно церковному уставу, среда является днем постным. Что еще празднуют православные 13 мая В этот же день Церковь чтит память целого ряда святых: Апостол Иаков Зеведеев (44), один из двенадцати ближайших учеников Христа, брат Иоанна Богослова. Он принял мученическую кончину около 44 года. Святитель Игнатий Брянчанинов, выдающийся богослов и подвижник XIX века, епископ Кавказский и Черноморский (1867). Святитель Донат, епископ города Еврии, живший в IV веке (около 387 года). Мученик Максим, пострадавший за веру во Христа. Также 13 мая православные отмечают два события, связанных с обретением святых мощей: Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского (1558 год). Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского (IV век).