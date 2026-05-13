В Белом доме назвали причину сближения Трампа с Россией: что задумал президент США

Администрация президента США Дональда Трампа пытается наладить отношения с Россией, рассчитывая таким образом ослабить позиции Китая. Об этом сообщает Politico.
Источник в Белом доме отметил, что более тесное взаимодействие с Москвой способно изменить баланс сил в отношении Пекина. Это потенциально принесет выгоду Вашингтону.
В администрации Трампа полагают, что основной угрозой для США и западных стран сегодня является именно Китай, а не Россия. По данным издания, вероятность того, что Вашингтону удастся склонить Москву на свою сторону, крайне мала.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории. По его словам, они выстраиваются на принципах равноправия.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия готова развивать двусторонние отношения с США. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил большой вклад последних встреч парламентариев в Вашингтоне.