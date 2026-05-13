График сброса воды на Волжской ГЭС в Волгограде снова изменили Росводресурсы

В соответствии с указаниями ФАВР, среднесуточные сбросы воды через Волгоградский гидроузел вплоть до 14 мая составят 23 000 ± 500 кубов в секунду. Далее расходы ежедневно будут снижать на тысячу кубов. На рыбную полку сбросы воды на Волжской ГЭС выйдут на два дня раньше — с 18 по 20 мая расходы составят 19000 ± 500 кубометров в секунду.