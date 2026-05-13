В Магадане очищают и ремонтируют десятки городских улиц

Сотрудники ГЭЛУД и КЗХ моют проезжую часть, убирают мусор и смет, очищают урны. Водителей просят проявить внимание на улицах Пролетарской, Ягодной, Набережной реки Магаданки: из-за работы техники здесь возможно затруднение движения транспорта. На Колымском шоссе продолжается ямочный ремонт, а на площади Комсомольской меняют бордюрный камень. Грунтовые дороги профилируют на Старой Веселой, Магаданском и Дукчинском шоссе. Тротуары моют на улицах Гагарина и Парковой, а также на Комсомольской площади. В 1-м проезде Горького подметают дорожное покрытие. Кроме того, специалисты убирают сухую растительность, подбирают мусор и очищают урны на остановках и по всей улично-дорожной сети. В мэрии Магадана отметили, что работы идут ежедневно и охватывают ключевые магистрали и второстепенные проезды. Водителей просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с движением спецтехники. В ближайшие дни уборку продолжат, а график работ может корректироваться в зависимости от погодных условий.