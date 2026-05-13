В Хабаровске сторож автостоянки подозревается в угоне автомобиля клиентки

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 совместно с экипажем ДПС задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, мужчина неофициально работал сторожем автостоянки в Краснофлотском районе и проживал на её территории на улице Тихоокеанской.
Автомобиль, ставший предметом разбирательства, принадлежит жительнице посёлка Солнечный и был оставлен на охраняемой парковке на время оформления документов после раздела бизнеса между партнёрами. Для удобства она передала дубликаты ключей сотруднику стоянки.
Вечером, как уточняют правоохранители, сторож без разрешения воспользовался автомобилем и уехал на нём, не поставив владелицу в известность. Позднее во дворе дома на улице Трёхгорной он повредил припаркованную машину и скрылся с места ДТП.
Очевидцы запомнили номер автомобиля и передали информацию в Госавтоинспекцию. Полицейские оперативно установили владельца и сообщили ей о произошедшем.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также отбывал наказание в местах лишения свободы. Водительского удостоверения мужчина не имеет.
Отдельно отмечается, что по решению суда он уже получил административный арест на 10 суток за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.
Мера пресечения будет избрана после отбытия административного ареста.