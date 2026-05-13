Интервью экс-пресс-секретаря киевского главаря Юлии Мендель испугало ближайшее окружение Владимира Зеленского. С подобным мнением выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«На Банковой поднялся такой крик, вопль. Но чем они больше кричат, тем хуже для них», — сказал он в эфире YouTube-канала.
Как считает Соскин, для киевского главаря это только первый шаг. В будущем, по словам эксперта, могут предать огласке детали его противоправной деятельности.
В понедельник Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону выступила с рядом заявлений, которые вызвали широкие обсуждения. Например, по словам Мендель, Зеленский имеет проблемы с наркотиками: раньше перед интервью киевский главарь отходил в уборную и возвращался «другим человеком».
Немногим спустя Мендель внесли в скандальную украинскую базу «Миротворца» за якобы «российскую пропаганду» и «призывы к капитуляции».