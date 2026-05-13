Топовый хоккеист отказался переходить в омский «Авангард» за 80 миллионов

Омский «Авангард» пытался подписать форварда ЦСКА Дениса Гурьянова. По информации «Матч ТВ», клуб предлагал нападающему четырёхлетний контракт с зарплатой 80 млн рублей за сезон.
Однако хоккеист отказался от перехода. Источник телеканала сообщил, что Гурьянов решил продолжить карьеру в ЦСКА, хотя в московском клубе его зарплата будет ниже.
Действующее соглашение 28-летнего нападающего с армейцами рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее агент игрока Сергей Исаков заявил, что Гурьянов попросил договориться с ЦСКА о новом контракте.
В минувшем сезоне КХЛ форвард набрал 22 очка в 56 матчах регулярного чемпионата: 15 голов и 7 передач. В плей-офф на его счету 7 очков в 10 играх.