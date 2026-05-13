Грязь и ямы за 8 млрд тенге: жители Актобе пожаловались на ремонт сразу 22 улиц

Громкий проект стартовал еще два года назад, однако местные жители до сих пор наблюдают разбитые улицы. Чиновники обещали асфальт, освещение и благоустройство сразу на 22 улицах. На это выделили почти 8 млрд тенге.
«Четвертый год я наблюдаю одну и ту же картину, то есть постоянно перекопанные дороги. Дождь не дождь, слякоть не слякоть, они что-то делают, перекапывают. Потом это может стоять около месяца. Потом они снова возобновляют. Потом выпадает снег. Они уходят. Подрядчики меняются. На следующий год мы уже не знаем, с кого спрашивать», — возмутилась жительница города Олеся Утегенова.
Сообщается, что первый подрядчик успел частично отремонтировать только шесть улиц, но покрытие не прошло проверку качества, и асфальт снова снимают. После скандала фирму отстранили, а объект передали другой компании, но жители уверяют, что лучше так и не стало — все те же ямы, грязь и разрытые участки.
Директор субподрядной организации Муратхан Мадияров объяснил появление новых ям. «Это из-за грунтовых вод. Землю вспучило. В этом году мы получили аванс — 500 млн тенге. На эти деньги планируем заасфальтировать три улицы до конца лета», — заявил он.
Местные жители уже не верят обещаниям. Они не понимают, как проект почти на 8 млрд тенге мог застрять в грязи на несколько лет. «Ранее уложенный асфальт не прошел лабораторные испытания. Его снимут полностью. Также нужно привести инженерные сети в соответствие с нормами. После этого начнется новое асфальтирование. На прежнего подрядчика подали в суд», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ городского акимата Адильбек Ахмет.