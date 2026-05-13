Грязь и ямы за 8 млрд тенге: жители Актобе пожаловались на ремонт сразу 22 улиц

«Четвертый год я наблюдаю одну и ту же картину, то есть постоянно перекопанные дороги. Дождь не дождь, слякоть не слякоть, они что-то делают, перекапывают. Потом это может стоять около месяца. Потом они снова возобновляют. Потом выпадает снег. Они уходят. Подрядчики меняются. На следующий год мы уже не знаем, с кого спрашивать», — возмутилась жительница города Олеся Утегенова.