Карагандинская дзюдоистка завоевала бронзу Grand Slam в Астане

Источник: DKNews.kz

Карагандинская спортсменка Аида Тойшыбекова стала бронзовым призёром международного рейтингового турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam. Соревнования входят в официальный календарь Международной федерации дзюдо и считаются одними из самых престижных стартов мирового сезона, передает DKNews.kz.

По итогам турнира сборная Казахстана по дзюдо вошла в тройку лучших в общем медальном зачёте.

На татами вышли почти 300 спортсменов.

В этом году в Астане собрались 295 спортсменов из 36 стран. Для многих участников турнир стал важным этапом в борьбе за олимпийские лицензии, поскольку по итогам соревнований начислялись рейтинговые очки к Играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Аида Тойшыбекова выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. По словам спортсменки, турнир оказался напряжённым, а каждая схватка требовала максимальной концентрации.

— Борьба проходила напряжённо, все соперники были сильные и хорошо подготовленные. Пришлось бороться с опытными спортсменами, каждая встреча требовала полной концентрации и отдачи, — рассказывает спортсменка. — Для победы, возможно, немного не хватило уверенности в некоторых моментах, где-то опыта и хладнокровия в решающих эпизодах. Но такие соревнования дают большой опыт и мотивацию работать ещё больше.

Карагандинскую область представили три спортсмена.

В составе национальной сборной Казахстана Карагандинскую область также представляли:

Акжол Дуйсенбаев — в весовой категории до 90 килограммов; Аскар Биржанов — в категории до 100 килограммов.

Qazaqstan Barysy Grand Slam традиционно собирает сильнейших дзюдоистов мира и считается одним из ключевых турниров международного сезона.